برلمانية تطالب المسئولين بالاقتداء بالرئيس السيسي في العمل

وجهت الدكتور حنان عبد المنعم، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الشديد على القيام بجولات تفقدية فى أيام الإجازات خاصة يوم الجمعة أسبوعيًا للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.وقالت عبد المنعم، في بيان اليوم، إن قيام الرئيس السيسى أمس الجمعة بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومنطقة محور الحضارات، إنما هو دليل قاطع على المقولة التى كررها الرئيس كثيرًا أمام الشعب المصرى العظيم بأن مصر تحتاج منا العمل ثم العمل ثم العمل.وطالبت النائبة من جميع المسؤولين سواء الوزراء أو المحافظين وغيرهم من كبار المسئولين بالدولة اتخاذ المثل والقدوة من الرئيس السيسى فى العمل والعطاء والإخلاص لمصر وشعبها وبلا حدود والحرص على متابعة جميع أعمالهم الموكلة إليهم من خلال قيامهم بجولات تفقدية مفاجئة لمختلف مواقع العمل والإنتاج، معربة عن أسفها الشديد للبيان الصادر من أحد الوزراء بالحكومة والذى تم الإعلان فيه أنه قضى يوم إجازة 25 يناير مع أسرته.