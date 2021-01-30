«مكافحة الإرهاب» تبدأ عمليات تطهير شمال بغداد من بقايا داعش

بدأ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، عمليات واسعة لتطهير مناطق شمال بغداد من بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي؛ ضمن المرحلة الثانية من عمليات "ثأر الشُهداء".وذكر الجهاز - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة ميدانية من رئيس الجهاز الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، بدأت بعمليات واسعة لتطهير مناطق شمال بغداد من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق انطلاق المرحلة الأولى من عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي تستهدف بقايا عصابات (داعش) الإرهابية.