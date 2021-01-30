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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد اغتيال مسئوليتين.. غضب عارم بسبب جرائم تركيا في ريف الحسكة

السبت 30/يناير/2021 - 01:33 م
المسؤولتان اللتين
المسؤولتان اللتين تم اغتيالهما
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◄«العاصي»: إرهاب الدواعش لن يثنينا.. وسنستمر بمواجهة المشروع العثماني
◄ قوات سوريا الديموقراطية تحارب على أكثر من جبهة

شن حزب سوريا المستقبل هجومًا عنيفًا علي الوجود التركي في شمال سوريا، متهمًا إياه بإعادة الفوضي للمنطقة وتنشيط داعش من جديد، وحمله المسئولية عن الجريمة النكراء التي هزت ريف الحسكة باغتيال مسؤولتين محليتين في بلدة الدشيشة.

وقال علي العاصي، نائب رئيس حزب سوريا المستقبل، إن استهداف الشهيدتين من قبل الدواعش وخلايا المخابرات التركية تزامن مع ذكري تحرير كوباني، واحتلال عفرين، وله دلالات خطيرة المقصود منها بث الرعب، لكن لن تثني عزيمتنا العمليات الإرهابية بل تزيدنا إصرارًا علي النجاح واكمال المسيرة، ونحن في حزب سوريا المستقبل نؤكِّد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وستبقى دمائهم نبراس يُضيئ الطريق لكل المناضلين، وسنستمر بمواجهة المشروع العثماني التوسُّعي جنبًا إلى جنب مع كافة المؤسسات، والهيئات المعنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وحلِّ الأزمة السوريَّة، ولن نسمح لشرذمة قليلة أن تهدم حاضرنا ومستقبلنا، فعلينا جميعًا أن نحافظ على مستقبل أولادنا لينعموا بالأمن والأمان والسَّلام.

وتشهد الحسكة حالة عارمة من الغضب منذ عدة أيام عقب اقتحام 8 مسلحين من خلايا تنظيم "داعش" منزلي "سعدة الهرموش" وهي الرئيس المشارك لمجلس بلدة الدشيشة، و"هند الخضر" مسؤولة لجنة الاقتصاد في المجلس، وخطف المسئولتين، وبعد ساعات من عملية الخطف عثر على جثتي المسؤولتين مقطوعتي الرأس على جانب الطريق بالقرب من البلدة.

وأكد "العاصي، علي أن هذه الجريمة ليست جريمة قتل فحسب، فهي جريمة قتل مشروع تطور المجتمع وتطور المرأة بالمنطقة، لأن هذه هي أول مرة في تاريخ سوريا التي تأخذ فيها المرأة العشائرية دورها الحقيقي بالعمل والإدارة والتنظيم السياسي، وهذا شئ يجسب للإدارة الذاتية التي فعلت دور المرأة بالمنطقة، واستطاعت المرأة في فترة قصيرة أن تتصدر لقيادة مجالس محلية وإدارات ومراكز سياسية مهمة، ونحن في حزب سوريا المستقبل هذا جزء أساسي من مشروعنا المستقبلي، ونحن الحزب السوري الوحيد الذي له مجلس مستقل للمرأة وكحزب قدمنا شهداء كثر، ومن المرأة أكثر من 10 شهيدات وأولهم الشهيدة عفرين خلف التي قتلها الاحتلال التركي.

وشدد "العاصي" علي أهمية قوات سوريا الديموقراطية في مواجهة الإرهاب بشمال وشرق سوريا، حيث أنها تحارب علي أكثر من جبهة، تحارب الأتراك في الشمال والدواعش في جنوب الحسكة وتحمي المنطقة الغربية من الإيرانيين.

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