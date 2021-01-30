القاهرة تواصل رفع أثار حريق سوق التوفيقية

تواصل محافظة القاهرة من رفع الأثار الناجمة عن حريق سوق التوفيقية الذي وقع ظهر أمس، مخلفا وراءه خسائر فادحة بالسوق الأشهر بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرةوقام حي الأزبكية بالمرور على الشارع المتضرر من الحريق والتخلص فيه من المحروقات التي خلفها أمس، وترفع أجهزة الحي في الوقت الحالي كفاءة العقارات المتضررة أمس بالتعاون مع أجهزة المنطقة الغربية تنفيدا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها حريق صباح اليوم بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق.