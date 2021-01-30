رباب كساب: لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول هذا الأمر قالت الكاتبة رباب كساب: حقيقة لا أوافق على ذلك لا لشيء إلا أنني أمتلك طبعا يلازمني في كل ما يمس حياتي، أحرص على صورة جيدة شكلا وموضوعا، حتى في عملي لا أستطيع أن أضع اسمي على عمل لم أتقنه فما بالك بالكتابة التي دوما لا نرضى عنها ونظل نحاول معها حتى نصل إلى صورة من الممكن أن تحظى ببعض الرضا، أما المسودات ومراحل التجريب فهي تمثل لي كمن يطل على الناس بملابسه الداخلية وأنا لا أحب ذلك.وحول إن كانت ماتزال تكتب بخط اليد أكدت:لم أعد أكتب بخط يدي منذ فترة طويلة تتعدى 11 عاما تقريبا، أفضل الكتابة على اللاب توب كثيرا.وعن أيهما الأقرب إليها الكتابة بالقلم أم الوسائط الحديثة تابعت: بالطبع كنت أصادق القلم والأوراق ولدي كم من المخطوطات تشمل بداية المعرفة بالكتابة أحتفظ بها جميعها، حتى حين حاولت قبل شهرين التخلص منها في لحظة جنون في اليوم التالي وجدت نسخا أخرى منها فلقد كتبتها في أماكن أخرى مرارا وتكرارا بعضها معدلا وبعضها غير ذلك، لقد كنت ألملم ما في قصاصات الأوراق في كراريس وكشاكيل مؤرخة باليوم والشهر والعام، ولا أخفيك أن روايتي الثانية "مسرودة" كتبتها بخط يدي مرتين بعد مرة الكتابة الأولى رغم تعديها المائتي صفحة هذا غير المرة التي نقلتها فيها على الكمبيوتر، تقريبا منذ العام 2010 وأنا أكتب على الكمبيوتر كنت أجد غضاضة في الأمر بداية ثم بدأت محبته لأنه يسعدني أن أجد صفحتي بلا شطب فمنظر الكلمات المشطوبة يثير غضبي، أكره شكل الخطأ في الصفحة ألم أقل لك أنني أفضل الصور الجيدة، حين أنظر للصفحة المكتوبة بخط اليد وأجد الشطب والتغيير والأسهم والأسطر التي أشير لنقلها من مكان لأخر والكتابات خارج السطر وفي الهامش كنت أجن وأغضب، الكمبيوتر سهل علي الأمر بت أجد صفحتي كما أريدها، بحركة بسيطة أنقل سطرا أو أبدل كلمة أو أمحو خطأ. لذا فالأقرب لي ولشخصيتي حقا هو الكتابة عبر لوحة المفاتيح وإن كنت بعد الانتهاء من الكتابة على الكمبيوتر أطبعها ورقيا وأقوم بتعديلات بالقلم وأشطب وأضع أسهما وأبدل كلمات أيضا، متلازمان جدا القلم ولوحة المفاتيح.زمان كان ممكن مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكاتب وهذا كان حقل نقدي بديع فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟ تقول رباب: لا أعتقد ذلك لا يهم النقد غير المنتج النهائي، لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه فهو أول ناقد لنفسه قبل أي مخلوق، لذا فمسوداته ملكه هو الناقد الأول.أيضا كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية توضح رباب: بالطبع يحدث ذلك لكن صدقيني الكاتب لا يقوم بالحذف إلا إذا تأكد فعلا أنه ليس في حاجة للفقرة، الأمر ليس بتلك السهولة، عزيز علينا ما نكتب، وبرغم مرور السنين واكتساب بعض الخبرة لازالت عملية الحذف مريرة، وفي أوقات أوقن أنها ضرورية وقبل أن أحذف آخذ نسخة من المقرر حذفه وأحفظه في ملف مختلف، الكلمة المكتوبة عبر أي وسيط عزيزة جدا على صاحبها، لذا فحين يقوم بالحذف يكون قد تأكد من أهمية ذلك، أذكر أنني بعد عام من كتابة رواية فتحتها لأراجعها فوجدتني أحذف بدايتها كاملة رغم أنني لم أكن أرى ذلك من قبل.الأمر السلبي هوعدم القدرة على الحذف فعلا.