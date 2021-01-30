قطر تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 330 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و33 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 150984 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10065 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1383668 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 5068 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 112 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 145668 حالة.