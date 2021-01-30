والد حنين حسام: دفعنا الكفالة وفي انتظار خروجها من السجن

قال والد فتاة التيك توك حنين حسام، إنه تم دفع الكفالة التي كانت قدر قررتها المحكمة بحق نجلته وقيمتها 5 آلاف جنيه وفي انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها خلال أيام.كانت قد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برفض استئناف النيابة والعامة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين لاتهامها بالاتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة 5 آلاف جنيه وايدت قرار اخلاء السبيل.وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.