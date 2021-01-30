تكدس بمحطات سكك حديد المنيا لتأخر وصول القطارات من الوجه القبلي

تشهد محطات السكك الحديدية بالمنيا تكدسا كبيرا من الركاب ورواد القطارات بعد تأخر وصول القطارات المقرر قدومها من الوجه القبلي "النازل" إلى القاهرة بعد خروج عجل أحد القطارات من فوق القضبان بنطاق أولاد ألياس بمحافظة سوهاج الأمر الذي أدي إلي توقف حركة القطارات منذ الصباح الباكر.وعلى الفور قامت هندسة السكك الحديدية بالدفع بأوناش لرفع العربات القطار في محاولة لسرعة إعادة حركة تسيير القطارات إلي طبيعتها.وتسبب خروج القطار عن القضبان في تأخر القطارات أرقام 991 المكيف سوهاج القاهرة والقطار رقم 833 أسوان القاهرة والقطار رقم 987 قنا القاهرة والقطار رقم 157 و159 الأقصر وهو ما أدي إلي تكدس الركاب بمحطات سكة حديد وهو الأمر الذي أدي إلي لجوء عدد كبير من الركاب لأستخدام وسائل نقل آخري لقضاء مصالحهم وبالتالي ازدحمت مواقف سيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات وخاصة محافظة القاهرة.