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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: ارتفاع الانتهاكات ضد اللاجئين الأطفال في تركيا

السبت 30/يناير/2021 - 01:13 م
الانتهاكات ضد اللاجئين
الانتهاكات ضد اللاجئين الأطفال
هدير سند
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أصدر جمعية حقوق الإنسان (İHD)- فرع إسطنبول، تقريرًا عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها اللاجئون في تركيا في عام 2020، وبحسب التقرير، فإن مليون و732 ألفًا و44 سوريًا في تركيا هم من الأطفال، وفقا لما أوردته صحيفة "بيانت" التركية.

وقالت الصحيفة، إن التقرير الحقوقي أثار مخاوف بشأن تصاعد العنصرية والعنف والفقر في جميع أنحاء العالم، وخاصة تركيا نظرا لإيوائها عدد كبير من اللاجئين، مشيرا إلى أن "انتهاكتها للاجئين تتزايد بالتوازي مع انتشار الفقر والعنف في البلاد".

وأكد تقرير İHD أن تركيا ابتعدت عن النهج القائم على حفظ حقوق اللاجئين، واتجهت لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضدهم، حتى ان أصبح من الصعب حل المشكلات والأزمات التي تسببت فيها تلك الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ 3 ملايين و645 ألفًا و557 شخصًا في يناير الجاري، إضافة إلى أن هناك 400 ألف لاجئ مسجل من دول أخرى ونحو مليون لاجئ غير مسجل، مشيرا إلى أن هذا العدد كبير يواجه العديد من الأزمات فشلت الحكومة التركية في علاجها.

وتابع أن مليون 732 ألف و44 من السكان السوريين في تركيا، أي ما نسبته 47.5%، هم أطفال في سن 0-18. ويبلغ إجمالي عدد الأطفال في سن 0-18 سنة والنساء 2 مليون 583 ألف 373، أي 70.9 في المائة من مجموع السكان، موضحا ان 1.6 % فقط من اللاجئين السوريين يعيشون في المخيمات، بينما بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في المدن 3 ملايين و585 ألفًا.

وكشفت جمعية حقوق الإنسان بتركيا أيضا أنها تلقت العديد من الطلبات والشكاوى من اللاجئين من 27 دولة (أبرزها سوريا)، تعلقت تلك الشكاوى بقضايا مثل: التعذيب وسوء المعاملة، والظروف السيئة في مراكز الترحيل، ومصادرة بطاقات الهوية المؤقتة، ورفض طلبات الجنسية، وانتهاكات الحق في التعليم القائم على الإقامة فضلا عن انتهاكات الحق في العلاج الطبي بسبب عدم تجديد الهوية، والتهديد بالترحيل.

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