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محافظات

50 محضرا لمخالفات بالمخابز وضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر ببني سويف

السبت 30/يناير/2021 - 01:13 م
ضبط لحوم مذبوحة
ضبط لحوم مذبوحة
محمد حفيظ - نرمين الدهان
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير" عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 50 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و10 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و11 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و7 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و4 مخالفات لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز،و3 محاضر لتجميع 5200 رغيف بلدي لإعادة بيعه في السوق السوداء، فيما تم تحرير 5 محاضر للبدالين"البقالين" التموينيين،لغلقهم امحلاتهم أثناءمواعيد العمل الرسمية وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، كما تم صرف 100% من المقررات التموينية للمواطنين والبدالين ومشروع جمعيتي

كما تم ضبط 120كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة التجارية المختلفة، و15 محضر لعدم حمل شهادات صحية في مجال بيع وتوزيع وتداول المواد والسلع الغذائية، بالإضافة إلى تحرير محضر لضبط سلعة غذائية منتهية الصلاحية "350 كجم فول بلدي" غير صالح للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير محضر لإحدى محطات تمويل السيارات ببني صالح للتوقف عن مزاولة النشاط بدون تصريح، و2 محضر لمستودعين بوتاجاز تبين غلقهما أثناء مواعيد العمل الرسمية، فضلاُ عن المراجعة مع شركات البترول للتأكد من تركيب أجهزة " ATG" الخاصة بمتابعة كميات الوقود إليكترونيًا بالمحطات

هذا وقد تمكنت الحملات أيضا من تحرير عدد من المحاضر في مجال الغش التجاري، حيث تم تحرير 5 محاضر غش تجاري لعينات شملت (أرز ـ قهوة، خل، بسكويت، زيت طعام )وبفحصها تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، فيما تم سحب عدد 6 عينات من أعلاف الماشية والدواجن وإرسال تلك العينات للمعامل المختصة للوقوف على مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، في حين تم البدء في إجراء المعاينات الأولية للمتقدمين لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى مركزي ببا وناصر

في حين تواصلت الحملات الرقابية والتفتيشية بالمرورعلى المطاحن بدائرة المحافظة لمتابعةسير العمل بهاومراجعة الكميات الواردة والمنصرفة من القمح والدقيق،وأخذ عينات من الدقيق المنتج وإرسالها للمعمل للتأكد من مطابقتها للمواصفات.، علاوة على متابعة أرصدة المخابز بالمطاحن وعدم وجود تلاعب بها،وفحص الاقماح المستوردة الواردة للمطاحن،فيما تجرى المتابعة المستمرة مع شركات توصيل الغاز الطبيعي لمتابعة سير العمل في ملف تزويد محطات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي حيث يجرى العمل حاليا في 8 محطات ما بين إنشاء جديد وإضافة نشاط،وذلك ضمن المشروع القومي لتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تستهدف تحويل 19 محطة بالمرحلة الأولى

وفي مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى انتشار فيروس كورونا،حيث تقوم المديرية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها وعلى إدارات ومكاتب التموين، ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم والنظافة ورش مقار العمل في كافة المنشآت التابعة للمديرية ـ فضلًا عن تطبيق الحد الأدني من التواجد للعاملين بنسبة لاتقل عن 50%، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والحوامل بما يضمن سير انتظام العمل

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