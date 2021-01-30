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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

اختيار مجموعة «CMA CGM» لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 01:14 م
السيد رودولف سعادة
السيد رودولف سعادة
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◄ التعاون يُعد خطوة استراتيجية لتطوير عمليات CMA CGM في مصر.. والعمليات تبدأ بالمحطة الجديدة خلال عام 2022 على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع
◄ شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية وتشمل تطوير الحلول اللوجستية والرقمية.. والمساهمة في تدريب الأجيال الشابة في النقل البحري والخدمات اللوجستية


حضر السيد رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM وهي الشركة الفرنسية الرائدة عالميًا في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية، خلال زيارته إلى مصر، اجتمع بالقصر الرئاسي، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وخلال الاجتماع، أبدت السلطات المصرية رغبتها في الدخول بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة CMA CGM، لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي من المقرر أن تبدأ العمليات به في عام 2022.

اختيار استراتيجي لتطوير خدمات CMA CGM في مصر
ويتماشى اختيار الرصيف 55 الجديد في الإسكندرية تمامًا مع رؤية المجموعة، للتطوير في مصر حيث سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، في بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية، وهو خيار استراتيجي لتطوير عمليات CMA CGM في مصر.
تبلغ مساحة المحطة الجديدة 560.000 متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، ستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما سيمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر، وهذا سيمثل حلولًا إضافية للمصدرين والمستوردين المصريين، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت.
ستتمكن هذه المحطة الجديدة من ربط مصر بمناطق جديدة كما ستعزز من وجود CMA CGM في البحر الأبيض المتوسط. كما ستشمل هذه الشراكة أيضًا تطوير الحلول اللوجستية والرقمنة، والمساهمة في تدريب الأجيال الشابة في المجالين البحري واللوجستي، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات الأخرى.

مجموعة CMA CGM مساهم رئيسي في التنمية البحرية واللوجستية في مصر
منذ عام 1995 تنظر المجموعة لمصر على أنها دولة تلعب دورا استراتيجيا في تطوير خدمات المجموعة، وذلك بسبب موقع مصر الاستراتيجي الذي يلعب دورًا رئيسًيا كمفترق طرق وتقاطع خطوط الشحن بين الشرق والغرب خاصة للتجارة بين إفريقيا وآسيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وجود المجموعة في مصر يتضمن:
فريق عمل يتكون من 300 موظف بـ 6 مكاتب لكل من شركة CMA CGM، بالإضافة إلى شركة CEVA Logistics
17 رحلة أسبوعية لـ 6 موانئ تربط الدولة ببقية دول العالم، وأكثر من 1400 رحلة سنويًا، بالإضافة إلى عبور حوالي 712 سفينة قناة السويس، البوابة الرئيسية للتجارة العالمية.

وفي عام 2020، عززت مجموعة CMA CGM حضورها من خلال التوسع في خدمة Jeddex في يوليو ، والتي تغطي ميناء العين السخنة، وتوفر اتصالًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال بالإضافة إلى تحسين وقت العبور من مصر إلى مقديشو ومومباسا.
في نوفمبر، عبرت CMA CGM Jacques Saadé، أول وأكبر سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم قناة السويس، في رحلتها الأولى على خط آسيا الفرنسي الشهير (FAL 1) التابع للمجموعة ، والذي يربط آسيا بأوروبا وعلى متنها 23 ألف حاوية مكافئة.
مع تطوير CEVA Logistics، تستطيع المجموعة الآن تزويد عملائها بخدمة كاملة من الباب إلى الباب لاستكمال نشاطها البحري الحالي.
وأكدت المجموعة دعمها للاقتصاد المصري من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى المساعدة في توسيع التجارة الخارجية للبلاد مع استهداف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

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