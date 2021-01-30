الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا.ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 12الإسكندرية 22 11وادى النطرون 23 11طنطا 23 12شبين الكوم 23 12دمنهور 22 11بلطيم 22 11مطروح 21 11السلوم 22 10سيوة 22 06بورسعيد 22 12دمياط 22 11الزقازيق 23 12المنصورة 22 11الاسماعيلية 23 10السويس 22 10العريش 23 10رفح 23 09رأس سدر 20 10نخل 20 05نويبع 24 14طابا 22 12كاترين 19 02الطور 25 10شرم الشيخ 24 14الغردقة 25 12مرسى علم 23 13الفيوم 23 08بنى سويف 23 07المنيا 23 07أسيوط 23 07سوهاج 23 07قنا 24 07الأقصر 24 09أسوان 25 08ادفو 25 08أبوسمبل 24 10الوادى الجديد 24 04شلاتين 23 16ابو رماد 22 16حلايب 21 17رأس حدربة 21 17