«التنسيق الحضاري» يكشف تفاصيل تطوير الميادين بالمحافظات

كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن الخطة الجديدة للجهاز ضمن تطوير الميادين بمحافظات جمهورية مصر العربية، موضحا أن الجهاز يستكمل ميدان المحطة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، بهدف تحسين الفراغ العام وتحسين الصورة البصرية به، فضلا عن تنظيم الأعمال الفنية وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميدان، ورفع كفاءته من حيث التشجير والإضاءة وأعمال الرصف وتحديد مسارات المشاه.وأشار أبوسعدة في تصريح لـ"الدستور" أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية طلب أن يمتد التطوير حتى ساحة السيد البدوي، وبالفعل بدأ الجهاز في التجهيز لها، حتى يتم البدء به، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وهي تطوير الميدان نفسه، حيث تم الانتهاء من 70 %.وتابع رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أنه يتم العمل حاليا على تطوير الساحة الموجودة أمام قاعة شالي في واحة سيوة، وتم الانتهاء من رسومات المشروع بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني، ومن المقرر أن يتم عقد لقاء خلال الأسبوع الجاري مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لترتيب تنفيذ المشروع على أرض الواقع.وأضاف أبوسعدة أن التنسيق الحضاري يعمل أيضا على تطوير ميدان بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن استكمال تطوير كورنيش بنها بمحافظة القليوبية، بهدف تسهيل حركة المشاه وجعلها أكثر أمنا، وتنظيم انتظار السيارات، وزيادة المناطق الخضراء بالمدينة.