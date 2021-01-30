حبس قاتل صديقه في قنا 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم السبت، حبس قاتل صديقه 4 أيام، في مركز نقادة جنوبي المحافظة على ذمة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المتهم خلال التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "نور إبراهيم عبد المطلب" 21 سنة عامل، ومقيم بقرية الخطارة بمركز نقادة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، والعقيد ياسر القطان، رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، وتبين أن مرتكب الحادث، "حسام. ع. أ"، 19 سنة عامل وجار المجني عليه وصديقه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها القتيل بضرب المتهم بقطعة حديدية في أذنه فقام المتهم بالذهاب لمنزله وأحضر مطواة وبمجرد أن شاهد المجني عليه قام بطعنه طعنة نافذة في الصدر ولقي مصرعه في الحال، وتم ضبط المتهم واعترف بقيامه بقتل صديقه.