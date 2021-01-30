«القاهرة» تتابع إجراءات مواجهة كورونا بالشرابية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مبنى مطحن فؤاد بحي الشرابية، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تفقد فوزي أيضا محلات بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت بنطاق الحي، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.