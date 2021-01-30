انفجار عبوة ناسفة يستهدف قيادي أمنى بهيئة تحرير الشام في إدلب

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأمني ضمن فصيل هيئة تحرير الشام الموالى لأنقرة، في قرية الكستن الواقعة بريف جسر الشغور، غربي إدلب، أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق بوقوع انفجار ضرب مدينة بنش بريف إدلب، نتيجة ذخائر في متجر لبيع الأسلحة ضمن الحي الشمالي من المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.جاء ذلك عقب 48 ساعة من صدور قرار لحكومة الإنقاذ يقضي بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة ضمن مناطق نفوذها.