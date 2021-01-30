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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير شارع المنيل بمصر القديمة

السبت 30/يناير/2021 - 12:59 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارع المنيل بحى مصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ بنود الخطة الموضوعة لتطوير شارع المنيل ابتداء من ميدان الروضه حتى ميدان السرايا وميدان القيروان وحديقة الهامى حسين.

وتابعت نائب المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال تطوير الأرصفة وزراعة الجزيره الوسطى بطول شارع المنيل، بالإضافة إلى تطوير ميادين السرايا والباشا والروضة، أيضا رفع كفاءة الإنارة والتى تم تنفيذها بنسبة 100%، وشملت تغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع، بالاضافة إلى تقليم الأشجار وزيادة المساحة الخضراء.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم خلال الجولة التفقدية بالميادين التى تم تطويرها، بإنشاء شبكة مياه بحديقة إلهامي حسين لري المزروعات بعد الانتهاء من التطوير، كما وجهت بعمل سياج حديدى بالخندق الموجود بذات المكان منذ عقود ماضية.

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير خلال الأيام القليلة الماضية، بمجهودات مكثفة من حي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة، وبمشاركة الإدارات المعنية والتفيذية.

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