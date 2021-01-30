رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومساعدات لمواطنين وذوي همم

السبت 30/يناير/2021 - 12:58 م
محافـظ المنوفية
محافـظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، كراسي كهربائية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خلال لقائهم صباح اليوم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة وبالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجًا.

والتقى أبوليمون عدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، ووافق على صرف مساعدة مالية لمواطن من شبرا باص بشبين الكوم لمساعدته على تحمل مصاريف العلاج يعانى من سرطان الغدد اللمفاوية، كما وافق على صرف مساعدة فورية لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا تعرض لحادث حرق أليم أدى إلى إصابة بالغة في يده وقدمه لمساعدته على الحياة، وكذا إعانة مالية عاجلة لمواطنة بقرية كفر نفرة بركة السبع يحتاج نجلها إلى علاج حقن كل ثلاثة شهور مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

كما استمع المحافظ لمواطن يقيم بميت عافية مركز شبين الكوم يعانى من نزيف حاد بالمخ مما أثر على حركته ويحتاج إلى إجراء عملية ولا يقدر على تحمل النفقات، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشيخ فقد ساقه جراء عملية جراحية يعمل محفظًا لكتاب الله من ناحية أشمون وأمر المحافظ بتوفير كرسي كهربائي له حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما تم صرف مساعدة مالية لمواطن يعانى من تأخر في النمو العضلي والحركي.

وتضمن اللقاء الموافقة على صرف مساعدة مالية لمواطنة بقويسنا تعول ثلاث بنات وتقيم بالإيجار لتوفير حياة كريمة لها ولبناتها وكذا إعانة مالية لمواطن يعاني من ضعف بالأطراف الأربعة وحركات لا إرادية واضطرابات في الوعى، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنتين أحدهما بزاوية الناعورة بالشهداء أرملة تعول أسرة والأخرى من عزبة كرم بأشمون تعول خمسة أولاد وليس لديهم دخل مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشاب "أصم" هو وزوجته يقيمان بسلكا مركز شبين الكوم ويعولان أسرة وليس لديهم دخل ثابت.

هذا وقد كلف محافظ المنوفية مندوب من العلاقات العامة بتوفير سيارة لاصطحاب عدد من الحالات التي لديها معوقات في صرف معاش تكافل وكرامة لمديرية التضامن الاجتماعى، موجهًا على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فحص شكواهم ومطالبهم على الطبيعة مراعاة لظروفهم الاجتماعية وتحقيق الصالح العام.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها محافظ المنوفية حرصًا منه واهتمامه بالمواطنين من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلًا لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

موضوعات متعلقة

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

إخلاء مجمع التحرير لاستقبال المستثمرين.. واختيار المشارك فى تطويره قريبًا

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

الصور

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

رباب كساب: لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب