شرطة الكابيتول تؤمن حماية النواب الأمريكيين خارج المبنى

يعمل كبير مسؤولي إنفاذ القانون في مجلس النواب الأمريكي بتشديد الإجراءات الأمنية للنواب الذي يتنقلون بين العاصمة والولايات، حيث يعيد الكونجرس تقييم السلامة في عصر كانت فيه التهديدات ضد أعضائه تتزايد حتى قبل أن يهاجم بعض أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول.وقال القائم بأعمال مسؤول الأمن والنظام بمجلس النواب، تيموثي بلودجيت، في مذكرة، إن رجال شرطة الكابيتول سيتمركزون في مطارات منطقة واشنطن ومحطة قطار الاتحاد بالمدينة في أيام السفر المزدحمة، وفقا لوكالة أسوشيد برس.وأوضح بلودجيت أنه أنشأ بوابة إلكترونية حتى يتمكن النواب من إخطار الوكالة بخطط سفرهم، وحثهم على تنسيق الرحلات مع الشرطة المحلية ومسؤولي المطار وإبلاغ السلطات عن أي نشاط مشبوه يلاحظونه.وأضاف بلودجيت في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت مساء الخميس الماضى، أن شرطة الكابيتول لن تكون متاحة للمرافقة الشخصية غير أن أفرادها سيكونون في مكانهم للمراقبة أثناء انتقال الأعضاء عبر المطار في العاصمة واشنطن.وكشفت هذه الخطوات الانقسامات السياسية التي ازدادت حدة في الولايات المتحدة مؤخرا، والتي من المحتمل حتى أن تكون خطرة.وقد انتشر العداء الذي يواجهه المشرعون فيما بينهم، حيث قال العديد من الديمقراطيين إنهم قلقون من زملائهم في الحزب الجمهوري الذين أكدوا أنهم يحملون أسلحة في واشنطن، وفقا لأسوشيتد برس.