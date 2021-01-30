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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

9 وفيات و515 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 30/يناير/2021 - 12:55 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و515 إصابة جديدة بكورونا و550 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن 9 وفيات تم تسجيلها في محافظات الوطن، موزعة على النحو التالي: 6 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 1، جنين 3، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، نابلس 2)، ووفاتان في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (28)، ضواحي القدس (29)، طوباس (4)، رام الله والبيرة (76)، بيت لحم (13)، نابلس (17)، جنين (10)، الخليل (14)، سلفيت (5)، أريحا (4)، قطاع غزة (191)، مدينة القدس (124)"

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (18)، ضواحي القدس (32)، طوباس (23)، رام الله والبيرة (38)، بيت لحم (30)، نابلس (25)، جنين (15)، الخليل (34)، سلفيت (14)، أريحا (4)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (107)".

وتابعت: أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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