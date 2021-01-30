«معوقات الحياة مع الله».. العظة الأحدث للأنبا إسحق

أطلق المركز الإعلامي لإيبارشية طما، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف طما.وجاءت عظة الأحدث لأسقف طما تحت عنوان " معوقات الحياة مع الله ".وتبدأ كنائس القاهرة والإسكندرية؛ غدًا الأحد، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأعادت كنائس القاهرة والإسكندرية، فتح الحجز المسبق للأفراد لحضور القداسات الإلهية، بحيث أن تكون بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، وواقع فردًا في كل دكه وفقا لقرار البابا تواضروس الثاني.