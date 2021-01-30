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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لقاتل شقيقه في البساتين

السبت 30/يناير/2021 - 12:54 م
المؤبد
المؤبد
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل قتل شقيقه في البساتين بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمود.ع"، عامل بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فبعد أن احتدم الخلاف بينهما على إثر خلافات مالية ملكتهما سولت له نفسه السوء، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح شقيقه بغير حق وأعد لمخططه سلاحا أبيض «سكين» وكمن لفريسته غدرًا في مكان تيقن سلفا تواجده به وما أن ظفر بمراده حتى انقض عليه غيلة مسددا له طعنات قاسية في مواطن الحياة من بدنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابات أودت بحياته.

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