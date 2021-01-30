محمد الحديني: للمخطوط الورقي رونق فهو بمثابة غرفة النفس السرية

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفh تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول هذا الأمر قال الكاتب الشاب محمد الحديني: ما أقدمت عليه صحيفة لوفيجارو في ملحقها الأدبي بنشر مخطوطات أو مسودات لأعمال أدبية، هي تجربة رائعة ومختلفة وجذابة لشريحة كبيرة من القراء مما يجعلهم ملمين بشكل كبير بمراحل تطور العمل الأدبي حتى خروجه في شكله النهائي.. فللمخطوط رونق خاص جدا لأنه بمثابة غرفة النفس السرية الورقية للكاتب والتي يفعل فيها ما يريد من رسومات وملاحظات هامشية ومحو وإزالة وإحلال وتبديل، فعلى أوراق المخطوط أو المسودة يمارس الكاتب أسلوب التداعي الحر لكل ما يعتمر نفسه من مشاعر وأفكار خاصة بالعمل وأخرى وسيطة دخيلة تتداخل وتتقاطع وتتفاعل.فلو عقدنا مشابهة محمودة مع عمل تمثيلي، سنجد أن الڤيديوهات المتاحة على الإنترنت الخاصة بكواليس تصوير فيلم مثلا، ربما حظيت بنسب مشاهدة أكثر من العمل نفسه. ولذلك فمقولة "الممنوع مرغوب" قد تصدق أحيانا.واختتم مؤكدا: بالنسبة لي، لا أذكر أني مررت بمرحلة المخطوط الكامل المتمثل في دفتر أو مجموعة أوراق مرتبة، فالأمر لم يتعد عددا محدودا من الورقيات الصغيرة التي ربما استعنت بها بشكل استثنائي بسبب مشكلة ما في هاتفي النقال. وبناء عليه ورغم حميمية ورومانسية وبهاء المخطوط لا أجدني قادرا على تفعيله بسبب ضيق الوقت من ناحية وبسبب قصر ما أكتبه من قصص قصيرة جدا وقصائد نثر والتي تفي معها تطبيقات الكتابة الهاتفية بالغرض.