رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: حكم ديكتاتوري رشاوى.. تركيا في قائمة الأكثر فسادا بالعالم

السبت 30/يناير/2021 - 12:52 م
اردوغان
اردوغان
هدير سند
طباعة
حذرت صحيفة "آراب نيوز" من التراجع الشديد الذي تشهده تركيا في محاربتها للفساد، بعد أن وضعت منظمة الشفافية العالمية البلاد في المرتبة 86 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2020.

وسجلت تركيا 40 نقطة في قائمة هذا العام، في فئة "الفساد الشديد" في المؤشر، بينما سجلت 39 نقطة عام 2019، واحتلت المرتبة 91، كما تظهر تقارير الفساد الدولية أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في القطاعين العام والخاص في تركيا بسبب سياسات حكومة رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن التقرير ما جاء فيه: "هناك مساحة صغيرة لاتخاذ القرارات الاستشارية في البلاد، حيث قامت الحكومة مؤخرًا بقمع المنظمات غير الحكومية، كما أغلقت ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية ومصادرة أصولها، مع استمرار مضايقة واعتقال ومحاكمة قادة المجتمع المدني".

وقالت رئيسة الفرع التركي منظمة الشفافية العالمية لـ"آراب نيوز"، أن تركيا من البلدان التي يحكمها الديكتاتوريون والأنظمة الاستبدادية وتعاني بشكل متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والفوضى، مشيرا إلى أن البلدان التي يكون أداؤها سيئًا في مؤشر أسعار المستهلكين، عادة ما تسجل أقل من 50 من 100 في مؤشر مدركات الفساد.

وأضافت: "تشير نتائج مؤشر أسعار المستهلكين العالمي 2020 إلى أن تراجع الديمقراطيات في البلدان مرتبطة بشكل مباشر بالفساد"، موضحة أنه في تقييم تصنيف مؤشر تركيا، ركزت منظمة الشفافية الدولية على المحسوبية والرشاوى والميل إلى تقديم عطاءات حكومية للشركات الموالية لحكومة أردوغان.

وأشارت الصحيقة إلى أن عمدة اسطنبول ومنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكرم إمام أوغلو، كان قد قدم 35 ملفًا بشأن مخالفات سابقة مزعومة، حيث كانت البلدية تعمل أيضًا على 40 ملف فساد آخر تغطي المعاملات التي تمت عندما كانت البلدية يحكمها رئيس بلدية تابع لحزب العدالة والتنمية.

وفي ديسمبر الماضي، قدم رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس، شكوى جنائية بشأن مخالفات مزعومة تورط فيها مدراء تنفيذيون في البلدية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية سابقًا بشأن شراء "مناولات عن بعد دوارة" معطلة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إخلاء مجمع التحرير لاستقبال المستثمرين.. واختيار المشارك فى تطويره قريبًا

معيط: حوافز ضريبية جديدة تُشّجع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمى

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب

زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها