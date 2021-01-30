تقرير: حكم ديكتاتوري رشاوى.. تركيا في قائمة الأكثر فسادا بالعالم

حذرت صحيفة "آراب نيوز" من التراجع الشديد الذي تشهده تركيا في محاربتها للفساد، بعد أن وضعت منظمة الشفافية العالمية البلاد في المرتبة 86 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2020.وسجلت تركيا 40 نقطة في قائمة هذا العام، في فئة "الفساد الشديد" في المؤشر، بينما سجلت 39 نقطة عام 2019، واحتلت المرتبة 91، كما تظهر تقارير الفساد الدولية أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في القطاعين العام والخاص في تركيا بسبب سياسات حكومة رجب طيب أردوغان.ونقلت الصحيفة عن التقرير ما جاء فيه: "هناك مساحة صغيرة لاتخاذ القرارات الاستشارية في البلاد، حيث قامت الحكومة مؤخرًا بقمع المنظمات غير الحكومية، كما أغلقت ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية ومصادرة أصولها، مع استمرار مضايقة واعتقال ومحاكمة قادة المجتمع المدني".وقالت رئيسة الفرع التركي منظمة الشفافية العالمية لـ"آراب نيوز"، أن تركيا من البلدان التي يحكمها الديكتاتوريون والأنظمة الاستبدادية وتعاني بشكل متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والفوضى، مشيرا إلى أن البلدان التي يكون أداؤها سيئًا في مؤشر أسعار المستهلكين، عادة ما تسجل أقل من 50 من 100 في مؤشر مدركات الفساد.وأضافت: "تشير نتائج مؤشر أسعار المستهلكين العالمي 2020 إلى أن تراجع الديمقراطيات في البلدان مرتبطة بشكل مباشر بالفساد"، موضحة أنه في تقييم تصنيف مؤشر تركيا، ركزت منظمة الشفافية الدولية على المحسوبية والرشاوى والميل إلى تقديم عطاءات حكومية للشركات الموالية لحكومة أردوغان.وأشارت الصحيقة إلى أن عمدة اسطنبول ومنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكرم إمام أوغلو، كان قد قدم 35 ملفًا بشأن مخالفات سابقة مزعومة، حيث كانت البلدية تعمل أيضًا على 40 ملف فساد آخر تغطي المعاملات التي تمت عندما كانت البلدية يحكمها رئيس بلدية تابع لحزب العدالة والتنمية.وفي ديسمبر الماضي، قدم رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس، شكوى جنائية بشأن مخالفات مزعومة تورط فيها مدراء تنفيذيون في البلدية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية سابقًا بشأن شراء "مناولات عن بعد دوارة" معطلة.