السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، لمحافظة أسيوط، مصنع السماد العضوي بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط؛ للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال تطوير المصنع وتدعيمه بمعدات وسيارات حديثة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفائتها بمراكز وقرى المحافظة، رافقه في الجولة، مصطفى فهمي مدير مصنع السماد العضوي.كما استمع السكرتير المساعد لشرح مفصل من مدير المصنع عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي وتفقد المعدات والسيارات الحديثة التي تم تدعيم المصنع بها بالتنسيق مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة كما تفقد أعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في بعض المصانع بالمحافظة.وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمعدات المتاحة بالمصنع تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية فضلًا عن الحفاظ على المعدات والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتدريب العاملين بالمصنع على تشغيل المعدات وصيانتها والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمتابعة المستمرة وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة وإزالة أكوام ومقالب القمامة والتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة موجها رؤساء المراكز والأحياء بضرورة شن حملات يومية لرفع كفاءة مستوي النظافة والتجميل بمختلف شوارع وميادين مراكز المحافظة وتفعيل مشروعات البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والاستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن منها وتحويلها إلى سماد عضوي فضلًا عن التوسع في إقامة محطات وسيطة بالمراكز لتجميع المخلفات والقمامة.