رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد زيارة الرئيس.. تعرف على خطة تطوير السيدة عائشة ومصر القديمة

السبت 30/يناير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الأعمال التطويرية التي تشهدها منطقة مصر القديمة ومجمع الحضارات والسيدة عائشة.

ويستعرض "الدستور" في تقريره خطة محافظة القاهرة التطويرية.

وتواصل محافظة القاهرة أعمالها في السيدة عائشة برفع كفاءة الميدان الكوبري وإخلاء المنطقة من الباعة الجائلين وترميم المساجد الواقعة في محيط الميدان بجانب رفع كفاءة الإضاءة ورصفها وتأهيل المنطقة كمزار سياحي.

وانتهت محافظة القاهرة بإزالة أول الأماكن الواقعة في محيط ميدان السيدة عائشة منطقة المسيح وتم الانتهاء من إزالة المنطقة.

كما قامت المحافظة بوضع خطة لعمل موقف خاص للسيرفيس، وتصميم سوق للباعة الجائلين، وإزالة العشوائيات وتطوير المباني ووضع منظومة صيانة تضمن بقاء جمال الميدان بشكل مستمر، وكذلك ورفع كفاءة الكباري والطرق وطلاء واجهات العقارات وتوحيد لونها وإزالة جميع الإشغالات.

◄ أعمال محافظة القاهرة في مصر القديمة

تعددت اعمال محافظة القاهرة في منطقة مصر القديمة بين رفع كفاءة الميادين العامة وأعمال الإزالات التي تشهدها في منطقة كوم الغراب وأعمالها الخاصة برفع كفاءة مسار العائلة المقدسة ومسار نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط، وقامت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برصف طريق المسار من المتحف المصري مرورا بجاردن سيتي ومصر القديمة ووصولا بالفسطاط كما قامت بتوحيد طلاء العقارات الطالة على مسار نقل المومياوات ووضع الإضاءة الدينية والأشجار التجميلية وبلغت نسبة الانتهاء 90% وتوشك أجهزة المنطقة الجنوبية على الانتهاء من أعمالها الخاصة بمسار نقل المومياوت

موضوعات متعلقة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

إخلاء مجمع التحرير لاستقبال المستثمرين.. واختيار المشارك فى تطويره قريبًا

الصور

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

رباب كساب: لا يُحاسب الكاتب على محاولات خلقه لعالمه

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب