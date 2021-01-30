بعد زيارة الرئيس.. تعرف على خطة تطوير السيدة عائشة ومصر القديمة

ويستعرض "الدستور" في تقريره خطة محافظة القاهرة التطويرية.



◄ أعمال محافظة القاهرة في مصر القديمة



زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الأعمال التطويرية التي تشهدها منطقة مصر القديمة ومجمع الحضارات والسيدة عائشة.وتواصل محافظة القاهرة أعمالها في السيدة عائشة برفع كفاءة الميدان الكوبري وإخلاء المنطقة من الباعة الجائلين وترميم المساجد الواقعة في محيط الميدان بجانب رفع كفاءة الإضاءة ورصفها وتأهيل المنطقة كمزار سياحي.وانتهت محافظة القاهرة بإزالة أول الأماكن الواقعة في محيط ميدان السيدة عائشة منطقة المسيح وتم الانتهاء من إزالة المنطقة.كما قامت المحافظة بوضع خطة لعمل موقف خاص للسيرفيس، وتصميم سوق للباعة الجائلين، وإزالة العشوائيات وتطوير المباني ووضع منظومة صيانة تضمن بقاء جمال الميدان بشكل مستمر، وكذلك ورفع كفاءة الكباري والطرق وطلاء واجهات العقارات وتوحيد لونها وإزالة جميع الإشغالات.تعددت اعمال محافظة القاهرة في منطقة مصر القديمة بين رفع كفاءة الميادين العامة وأعمال الإزالات التي تشهدها في منطقة كوم الغراب وأعمالها الخاصة برفع كفاءة مسار العائلة المقدسة ومسار نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط، وقامت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برصف طريق المسار من المتحف المصري مرورا بجاردن سيتي ومصر القديمة ووصولا بالفسطاط كما قامت بتوحيد طلاء العقارات الطالة على مسار نقل المومياوات ووضع الإضاءة الدينية والأشجار التجميلية وبلغت نسبة الانتهاء 90% وتوشك أجهزة المنطقة الجنوبية على الانتهاء من أعمالها الخاصة بمسار نقل المومياوت