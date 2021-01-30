زعماء يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في إفريقيا الوسطى

دعا قادة أنجولا وتشاد والكونغو ورواندا والسودان، أمس الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في جمهورية إفريقيا الوسطى وانسحاب المتمردين من المناطق القريبة من بانجى.جاء ذلك خلال القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا أمس، حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث تتولى أنجولا حاليا رئاسة المنظمة شبه الإقليمية التي تضم ١٢ دولة.وقرر المشاركون في القمة تشكيل لجنة تحقيق دولية في مصادر إمداد المتمردين بالسلاح، بحسب رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى.ودعت القمة الجماعات المتمردة إلى الانسحاب الفوري من ممر دوالا (الكاميرون) - بانجي للسماح بحركة الأشخاص وتدفق البضائع بحرية.وأدان القادة أعمال النهب والقتل التي طالت المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.ورحب المشاركون في القمة بإعادة انتخاب فوستين أرشانج تواديرا رئيسا لجمهورية إفريقيا الوسطى وأعلنوا رفضهم لأية محاولة من قبل الجهات المعارضة لنتائج انتخابات ديسمبر الماضي والاستيلاء على السلطة بالقوة.وجددوا التزامهم بالحوار والتشاور الدائم بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية، وعبروا عن أملهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتسنى رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى المفروض منذ العام 2013 من قبل مجلس الأمن الدولى.وأشار القادة إلى أن الوضع الأمني يتدهور بسبب تزايد إمداد المتمردين بأسلحة متطورة ووسائل أخرى لتنفيذ هجماتهم ضد السكان والسلطات الشرعية لجمهورية إفريقيا الوسطى.ولفت المشاركون في القمة إلى وجود مرتزقة في صفوف قوات المتمردين وقالوا إن الوضع الأمني في جمهورية إفريقيا الوسطى يمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفى دول الجوار بشكل خاص.