وسائل إعلام هندية تشير إلى تورط إيران في تفجير نيودلهي

كشفت وسائل إعلام هندية اليوم السبت، عن احتمالية أن تكون إيران وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.يأتي ذلك في أعقاب إعلان جماعة مسلحة غير معروفة حتى الآن تطلق على نفسها "جيش الهند"، مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية السبت.وبحسب تقارير إعلامية، كشف المحققون أيضًا عن رسالة في مكان الانفجار الجمعة، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه ألحق أضرارًا بعدة سيارات.وحذرت الرسالة من أن الهجوم مجرد "بداية" لما سيأتي وفيها ورد ذكر "الشهيدين" الإيرانيين - قائد "فيلق القدس" الراحل الجنرال قاسم سليماني ومهندس البرنامج النووي محسن فاخر زاده.