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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تطلب شراء 364 مركبة «سرفال» متعددة المهام

السبت 30/يناير/2021 - 01:04 م
مركبة سرفال
مركبة سرفال
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أبرمت وكالة مشتريات الجيش الفرنسي وشركتا "نكستر" و"تيكسليس" للصناعات الدفاعية صفقة لتزويد الجيش الفرنسي بـ364 مركبة من مدرعة "سرفال" الحديثة متعددة المهام.

ومن المتوقع أن يتسلم الجيش الفرنسي 108 مركبات كدفعة أولى من هذه المركبات المدرعة الخفيفة بحلول عام 2022، في إطار هذا العقد الذي لم يعلن عنه حتى الآن.

وذكرت الشركتان المصنعتان للمركبة "سرفال"، أنه من المقرر تسليم الجيش الفرنسي أول 12 مركبة تنتجها الشركتان في النصف الأول من عام 2022، تليها 96 مركبة أخرى في النصف الثاني من العام نفسه.

وقد رصدت الحكومة الفرنسية تمويلا لشراء ما مجموعه 978 مركبة مدرعة من طراز "سرفال" بحلول عام 2030 لتحل محل مركبات "فاب" التي دخلت الخدمة في الجيش الفرنسي قبل نحو 40 عاما، وذلك ضمن برنامج "سكوربيون" للجيش الفرنسي، والخاص بتحديث مركبات قتال الخطوط الأمامية.

وتتكامل مركبة "سرفال"، رباعية الدفع، والتي تزن 15 طنا وتستخدم كمركبة دعم وناقلة للأفراد، مع مركبة "جريفون" ومركبة الاستطلاع من طراز "جاكوار" لتشكل جوهر برنامج "سكوربيون".

ومن المنتظر ربط المركبات الثلاث بنظام معلومات "سكوربيون كومبات" للاتصالات وإدارة ساحات المعارك.

وسيجري إنتاج مركبة "سرفال" بثلاث إصدارات رئيسية هي: مركبة الدورية، ومركبة الاستخبارات والاستطلاع، ومركبة الاتصالات، وسيكون لكل نوع من هذه الإصدارات متغيراته الخاصة.

وقالت وكالة مشتريات الجيش الفرنسي إنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإن اختبارات مركبة "سرفال"، التي بدأت في سبتمبر 2019، كان متقدمة بما يكفي للسماح ببدء المرحلة الأولى من الإنتاج قبل نهاية عام 2020، كما هو مخطط ضمن ميثاق البرنامج العسكري الفرنسي (2019- 2025).

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