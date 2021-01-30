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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الليلة بـ500 دولار.. اعترافات المتهمين بإدارة «شقة دعارة» بالقاهرة الجديدة

السبت 30/يناير/2021 - 12:46 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بحبس المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "عفاف. م"، "ندى. إ"، "ريهام. م"، "كريم. ع"، أقروا بإدارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وتطبيق "لايت سي"، ويقوم المتهم الرابع باستقبالهم وتوصيلهم إلى الشقة محل الواقعة.

كما أقر المتهمون بأن المتهم الرابع يحضر لهم عدد من راغبي المتعة غير المصريين بمقابل مادي كبير يصل لـ500 دولار في الليلة، بالإضافة إلى الهدايا القيمة والغالية الثمن، وأضاف المتهمين بمحاولتهم إدارة شقة بمنطقة شعبية من قبل لكنهم فشلوا وطردوا منها، كما عثر بحوزتهم على عدد من الفيديوهات التي تثبت ارتكابهم للأعمال المنافية للآداب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بقيام عدد من السيدات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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