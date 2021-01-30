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تقارير ومتابعات

موعد سحب ملفات التطوع فى الجيش 2021

السبت 30/يناير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع ارتفاع معدلات البحث عن موعد سحب ملفات التطوع فى الجيش 2021 عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي أعلن عنها وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التقديم للالتحاق بالقوات المسلحة والأوراق المطلوبة والشروط المعلن عنها ومواعيد التقديم.

موعد سحب ملفات التطوع فى الجيش 2021 

وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالقوات المسلحة حيث يمكن سحب الملفات لمدة شهرا كاملا خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 27 فبراير المقبل حيث يمكن للراغبين في الانضمام للجيش المصري والذين يتوافر فيهم الشروط والضوابط المعلن عنها مسبقا سحب ملفات الالتحاق من مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خلال تلك الفترة.

شروط التطوع في الجيش المصري

يجب على الراغبين في الالتحاق بالخدمة في القوات المسلحة المصرية التمتع بالشروط التالية :-

_ أن يكون المتقدم للتطوع في الجيش مصري ومن أبوين مصريين

_ ألا يزيد عمره وقت التقدم عن 35 ولا يقل عن 15 سنة

_ أن يتمتع بحسن السير والسلوك 

_ ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا بالحبس قبل ذلك 

_ أن يكون لائق طبيا و مجتازا لجميع الفحوصات الطبية

_ ألا يكون متزوجا 

_ أن يتعهد كتابيا بعدم الزواج طوال فترة التطوع في الجيش

الأوراق المطلوبة للتقديم ملفات التطوع في الجيش

يجب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة تقديم الأوراق التالية خلال موعد سحب ملفات التطوع فى الجيش 2021 والتي حددتها وزارة الدفاع من  27 يناير إلى 27 فبراير وهي :-

_ شهادة ميلاد كمبيوتر

_ شهادة المؤهل الدراسي إن وجد

_ رخصة قيادة إن وجدت

_ صورة من صحيفة الحالة الجنائية 

_ فيش البصمات جند 1

_ 4 صور شخصية حديثة للمتقدم

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