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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد إعادة تشغيلها.. 8 معلومات عن نافورة النيل

السبت 30/يناير/2021 - 12:44 م
نافورة النيل
نافورة النيل
ريم محمود
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حالة من الفرح انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا عقب إصلاح نافورة النيل التي ظلت معطلة لمدة 40 عاما، وتم تطويرها وإعادة تشغيلها خلال الأيام القليلة الماضية.

وترصد "الدستور" في سياق التالي أبرز المعلومات عن النافورة التاريخية:

- أنشأتها شركة يوليوس برجر الألمانية عام 1956 بإشراف حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- تصميم ألماني بأياد مصرية.

- أنشأت على هيئة طابقين: الأول قطره 9 أمتار، ويخرج الماء من وسط النافورة بارتفاع مائة متر ويحيط بها 16 كشافًا كهربيًا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر يخرج منه 32 نافورة صغيرة.

- معها 32 كشافًا كهربيًا تحت الماء، وفي الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض، على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافًا كهربيًا، للتجميل، وتحذير المراكب من الاقتراب من النافورة.

- تضغط المياه في النافورة طلمبة ذات محرك قوته 950 حصانًا.

- ظهرت واستخدمت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عروس النيل" للبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، كما ظهرت في العديد من الأغاني المصورة وآخرها "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب.

- تعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيا.

-في أبريل 2018 بدأت الحكومة مشروع تطويرها انطلاقا من اجتماع حضره وزير الإنتاج الحربي الراحل محمد العصار ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي ووزيرة السياحة آنذاك رانيا المشاط ومحافظ القاهرة ورئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلي المصري.

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