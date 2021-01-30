رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيد رجب: شخصيتي غامضة في «شقة 6»

السبت 30/يناير/2021 - 12:47 م
سيد رجب
سيد رجب
أ ش أ
طباعة
أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بالتواجد في مسلسل "شقة 6"، معتبرا أنه محظوظ بهذه التجربة وتحمس لها كثيرا، خاصة أنه يقدم دور شخصية غامضة.

وقال سيد رجب، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه متحمس للمسلسل كثيرا لأنه ينسجم مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية، مشيرا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق، حيث يجسد من خلاله دور شخصية غامضة، وسيتم فهمها من خلال أحداث العمل.

وأشار إلى أن فريق عمل المسلسل بدأ التحضير لانطلاق عملية التصوير، من خلال عمل بروفات بعض المشاهد واللقطات التي سيتم تصويرها من المرة الأولى، خاصة مشاهد الرعب.

ولفت إلى أنه يحاول دائما التنويع في أدواره، سواء كانت كوميدية أو اجتماعية أو درامية، ويحاول أيضا أن يثبت نفسه في كل دور يقدمه، حتى ولو كان دورا صغيرا، لكن شرط أن يكون مؤثرًا في أحداث العمل.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من التشويق والرعب في إحدى العمارات، حيث يحدث أمر ما داخل شقة يؤدي إلى قلب حياة الجيران رأسا على عقب، وتم طرح البوستر الدعائي للعمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، وروبي، وأحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

موضوعات متعلقة

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

«الوزراء» يكشف حقيقة إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب

زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها