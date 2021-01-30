محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط لمناقشة استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية وحملات اليوم الواحد على الأسواق والمحال لضبط الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - الأعمال التى تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط، وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقًا للإمكانات المتاحة وتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، حيث يتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان‪.‬وطالب محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات واستكمال خطة تطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطرى والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط، بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق.