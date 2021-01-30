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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعافى وخروج 14 حالة كورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات

السبت 30/يناير/2021 - 12:55 م
مستشفى العزل بكفر
مستشفى العزل بكفر الزيات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية والمحول كعزل صحى كامل لحالات كورونا، اليوم السبت، عن تعافى وخروج 14 حالة مرضية من المصابين بفيروس كورونا المستجد من المستشفى.

وأشار مدير مستشفى كفرالزيات العام، إلى أن ذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، منوها باستقرار معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.

وأكد مدير المستشفى، جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى، مشيدا بالدور الإنسانى الذى يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحى، تجاه الحالات وخاصة كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم كافة أوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم، لاستكمال مسيرة الشفاء وتحقيق هدفنا بتحقيق أعلى معدلات الشفاء بالمستشفى.

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