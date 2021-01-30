محمد العون: «الكيبورد» أسهل وأكثر راحة من الورق والقلم

الكمبيوتر

الكمبيوتر

الكمبيوتر

الكمبيوتر

أكد "العون": نعم خسر النقد هذا الحقل تماما الآن، فلم تعد هناك مسودات مع الكتابة على الكمبيوتر .



أعتقد أن الكاتب لو حذف فقرة ما فلن يحتاج الرجوع إليها مرة أخرى، بالنسبة لى على الأقل، عمليات التعديل والحذف وضبط الجمل والفقرات تظل مستمرة طوال كتابة الرواية، والحقيقة أن الكمبيوتر يتيح إمكانيات كثيرة وهائلة فى هذه العملية، لم يكن يحلم بها كاتب فى الزمن القديم، وبالنسبة لى لأنى بدأت الكتابة على الورق، أجد أن المقارنة بعيدة والكيبورد أسهل وأكثر راحة فى الكتابة عن الورق والقلم.

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات."الدستور" استطلع آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر، وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة، أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره وغيرها؟.وفي هذا الصدد قال الروائي محمد العون: تخلصت من كل مسودات الكتابة التى كانت عندى، وهى قصصى الأولى ورواية "مصير بيكاسو" ونصف رواية "مولانا"، احتفظت بهذه المسودات لفترة طويلة، على أمل أن يكون لها قيمة يومًا ما، كما يحدث مع أدباء القرن التاسع عشر وحتى ما قبل عصرفى القرن العشرين، خاصة الأدباء الذين تحولت بيوتهم إلى متاحف ومسودات أعمالهم موجودة ومتاحة للدارسين فى هذه المتاحف. بالنسبة لى لا أحب عرض المسودات حتى لو كانت موجودة الآن.تابع العون موضحًا: تحولت للكتابة على الكيبورد منذ فترة طويلة، تقريبًا فى 2008، كنت قد بدأت فى كتابة رواية "مولانا" على الورق، وبعدما وصلت لنصف الرواية اشتريت، ثم فكرت أن أجمع الجزء الذى كتبته علىبنفسى، وقتها كنت أذهب بالمسودة إلى أحد مكاتب الكمبيوتر ليطبعها لى، وبعد أن انتهيت من نقل المسودة الورقية وجدت أن الكتابة على الكيبورد أسهل وأكثر راحة، خاصة فى عملية التصحيح والحذف وتعديل الكلمات، فأكملت الرواية على، واستمررت بعد ذلك بالكتابة عليه حتى الآنوحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة، حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها، لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيلًا الرجوع لها. فهل هذا يعد سلبيًا أم إيجابيًا على العملية الإبداعية الكتابية؟