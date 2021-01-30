رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد العون: «الكيبورد» أسهل وأكثر راحة من الورق والقلم

السبت 30/يناير/2021 - 12:58 م
محمد العون
محمد العون
نضال ممدوح
طباعة
قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

"الدستور" استطلع آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر، وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة، أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره وغيرها؟.

وفي هذا الصدد قال الروائي محمد العون: تخلصت من كل مسودات الكتابة التى كانت عندى، وهى قصصى الأولى ورواية "مصير بيكاسو" ونصف رواية "مولانا"، احتفظت بهذه المسودات لفترة طويلة، على أمل أن يكون لها قيمة يومًا ما، كما يحدث مع أدباء القرن التاسع عشر وحتى ما قبل عصر الكمبيوتر فى القرن العشرين، خاصة الأدباء الذين تحولت بيوتهم إلى متاحف ومسودات أعمالهم موجودة ومتاحة للدارسين فى هذه المتاحف. بالنسبة لى لا أحب عرض المسودات حتى لو كانت موجودة الآن.

تابع العون موضحًا: تحولت للكتابة على الكيبورد منذ فترة طويلة، تقريبًا فى 2008، كنت قد بدأت فى كتابة رواية "مولانا" على الورق، وبعدما وصلت لنصف الرواية اشتريت الكمبيوتر، ثم فكرت أن أجمع الجزء الذى كتبته على الكمبيوتر بنفسى، وقتها كنت أذهب بالمسودة إلى أحد مكاتب الكمبيوتر ليطبعها لى، وبعد أن انتهيت من نقل المسودة الورقية وجدت أن الكتابة على الكيبورد أسهل وأكثر راحة، خاصة فى عملية التصحيح والحذف وتعديل الكلمات، فأكملت الرواية على الكمبيوتر، واستمررت بعد ذلك بالكتابة عليه حتى الآن

وحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة، حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها، لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيلًا الرجوع لها. فهل هذا يعد سلبيًا أم إيجابيًا على العملية الإبداعية الكتابية؟
 أكد "العون": نعم خسر النقد هذا الحقل تماما الآن، فلم تعد هناك مسودات مع الكتابة على الكمبيوتر.

أعتقد أن الكاتب لو حذف فقرة ما فلن يحتاج الرجوع إليها مرة أخرى، بالنسبة لى على الأقل، عمليات التعديل والحذف وضبط الجمل والفقرات تظل مستمرة طوال كتابة الرواية، والحقيقة أن الكمبيوتر يتيح إمكانيات كثيرة وهائلة فى هذه العملية، لم يكن يحلم بها كاتب فى الزمن القديم، وبالنسبة لى لأنى بدأت الكتابة على الورق، أجد أن المقارنة بعيدة والكيبورد أسهل وأكثر راحة فى الكتابة عن الورق والقلم.

موضوعات متعلقة

إخلاء مجمع التحرير لاستقبال المستثمرين.. واختيار المشارك فى تطويره قريبًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

الأكثر قراءة

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

أحمد القرملاوي: لخط اليد سحر ما لا يمكن وصفه

عادل أسعد الميري: الوسائط الحديثة سهلت عملية الكتابة

ريتا الحكيم: المخطوطات المكتوبة بخط اليد تقرّب القارئ من الكاتب

زيزيت سالم: خط يدي يعيدني للمشاعر الأولية وأجواء كتابتها