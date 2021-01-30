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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بسبب الاحتجاجات.. الهند تقطع الإنترنت عن ضواحي دلهي

السبت 30/يناير/2021 - 12:42 م
الاحتجاجات
الاحتجاجات
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية الهندية، اليوم السبت، قطع خدمات الإنترنت عن مناطق تقع على حدود العاصمة دلهي، حيث مواقع الاحتجاج المستمر منذ أسابيع، الذي ينظمه الآف المزارعين ضد قوانين الزراعة الجديدة.

وقال الإخطار الصادر عن وزارة الداخلية- حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية- إنه "من الضروري والمناسب أن نأمر بالتعليق المؤقت لخدمات الإنترنت عن مناطق سينجو وغازيبور وتيكري والمناطق المجاورة لها في دلهي، من الـ11 مساء يوم 29 وحتى 11 من مساء يوم 31 يناير الجاري".

يشار إلى أن آلاف المزارعين من أنحاء الهند يطالبون منذ عدة أسابيع بإلغاء القوانين الجديدة المختصة بالإصلاح الزراعي، إذ يقولون إنها ستجعلهم تحت رحمة الشركات الكبيرة.

وشابت أعمال عنف الاحتجاج، الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي خلال ذكرى يوم الجمهورية، عندما اشتبكت مجموعات من المزارعين وآخرون مع قوات الشرطة أثناء مسيرة بالجرارات؛ حيث لجأت الشرطة إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام الهراوات للسيطرة على الموقف، ما أدى إلى مقتل مزارع وإصابة المئات من رجال الشرطة.

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