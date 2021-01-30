ضبط شخص بـ«حشيش» قيمته 1.4 مليون جنيه في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 20 كيلوجراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بمليون و400 ألف جنيه تقريبًا.