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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعاطى المخدرات معه ثم خنقه.. حبس فني تبريد قتل بائعا متجولا بالإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 12:34 م
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الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس فنى تبريد وتكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل بائع متجول بسبب خلافات بينهما عقب تعاطي المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقى اللواء محمود ابو عميرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بائع متجول، مقيم بالقاهرة، داخل شقة كائنة بأحد العقارت بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكل فريق بحث توصلت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة فني تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته مبلغ مالى و4 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الفضية، وبمواجهته قرر أنه عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة "مستأجرة للمجنى عليه" وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه باستخدام قطعة من القماش "كوفية" فأودى بحياته واستولى من الشقة على المبلغ المالي وهاتفين محمول وكمية من المشغولات الفضية، وأضاف بقيامه بشراء هاتفين محمول آخرين من المبلغ المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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