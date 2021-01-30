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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أجنبي ينصب على راغبي الحصول على إقامات داخل مصر

السبت 30/يناير/2021 - 12:58 م
ضبط أجنبي
ضبط أجنبي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط متهم أجنبي الجنسية بالنصب على راغبي الحصول على الإقامات داخل مصر بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام صاحب محل "يحمل جنسية أجنبية"، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، بالنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة، وقيامه بإنشاء حساب إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والإعلان من خلاله عن توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة، وإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد "خلافًا للحقيقة"، من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم، وأنه يقوم بدور الوساطة بين راغبي الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على: «هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه، وكذا العديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبى الحصول على تأشيرات دخول للبلاد»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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