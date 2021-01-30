أردوغان يفرض زيادة جديدة على «ضريبة الزلازل»

أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، عن زيادة جديدة على ضريبة «الاتصالات الخاصة»، المعروفة باسم «ضريبة الزلازل»، لترتفع من 7.5% إلى 10%، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3469.ونشر موقع «كارت» التركي، أن الحكومة قررت زيادة معدل ضريبة الاتصالات الخاصة المعروفة باسم «ضريبة الزلازل»، لترتفع من 7.5% إلى 10%، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغانيذكر أن الحكومة التركية كانت قد فرضت ضريبة الاتصالات الخاصة، بشكل مؤقت، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلدية غولكوك التابعة لمدينة قوجه علي عام 1999، لكن حكومة العدالة والتنمية أقرتها كضريبة دائمة في عام 2003.