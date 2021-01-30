ضبط 6 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا، أبرزها بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط 4 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها: (مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1443 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 193 حكما قضائيا متنوعا.وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبطت قضية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.