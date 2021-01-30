ضبط 5799 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5799 مخالفة مرورية متنوعة.وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5799) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(2543) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(159) مخالفة السير دون تراخيص.(17) مخالفة موقف عشوائى.(32) مخالفة شروط التراخيص.