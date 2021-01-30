الإمارات تسجل 3647 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن الكشف عن 3647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأجرت 183952 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 300661 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 12 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 838 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2770 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 272 ألفًا و769 حالة.