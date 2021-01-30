ضبط عصابة قتلت مواطنًا أثناء سرقته بالإكراه فى دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه وقتل أحد الأشخاص حال مقاومته لهم في دمياط.تبلغ لمركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط بالعثور على جثة أحد الأشخاص (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد) بالطريق الدولى بدائرة المركز، والعثور فى وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بدمياط إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون دائرة المركز).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها - سيارة ربع نقل"ملك شقيق أحد المتهمين") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهًا عن قائديها واتخاذهم من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بتاريخ الواقعة باستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية" ولدى مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.