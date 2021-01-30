أمير المصري ضيف «صاحبة السعادة».. الثلاثاء

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" النجم العالمى أمير المصري، يوم الثلاثاء المقبل، في حلقة خاصة.ويتحدث أمير المصري، خلال الحلقة، عن فوزه مؤخرا بـ4 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 عن فيلم "ليمبو"، كما يكشف عن كواليس وصوله إلي العالمية، والصعوبات التي واجهته في أمريكا وكيف يختار الأدوار التي يقدمها، وسر ابتعاده عن العمل في مصر منذ تقديمه فيلم "رمضان أبوالعلمين حمودة" أمام النجم محمد هنيدي والعديد من الأسرار والكواليس الأخرى.يذكر أن أمير المصري شارك مؤخرًا بفيلمه "limbo- التيه" للمخرج بن شاروك بالمسابقة الرسمية في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على عدة جوائز بينها الهرم الذهبي.