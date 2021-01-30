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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3647 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 30/يناير/2021 - 12:40 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، 3647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 300 ألف و661 حالة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 838 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2770 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 272 ألفا و769 حالة.

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