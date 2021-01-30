مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا- أوكسفورد" المضاد لفيروس كورونا غدا الأحد.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن توفير كميات من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في إطار حرصها على توفير أكبر كمية من لقاحات كورونا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.