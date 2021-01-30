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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة سائق «توك توك» بالإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 12:22 م
جثة
جثة
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تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله من مدينة كفر الزيات إلى إحدى القرى بدائرة المركز، ثم قام عقب ذلك بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم استولى على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وهرب.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول وأضاف ببيعه مركبة "التوك توك" إلى عميل له سيئ النية (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية) وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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