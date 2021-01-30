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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف لغز العثور على جثة بترعة الإسماعيلية

السبت 30/يناير/2021 - 12:21 م
جثة
جثة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمياه ترعة الإسماعيلية، وضبط مرتكبى الواقعة.


تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة أحد الأشخاص موضوعة داخل جوال طافى بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية قطاع الأمن العام إلى تحديد شخصية المجنى عليه "عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية" مُبلغ بغيابه، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "مالك مخبز كائن أمام العقار سكن المجنى عليه، وشقيقه، مقيمان بذات الناحية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما (طبنجة وعدد من الطلقات النارية).

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرًا لكون المجنى عليه مقيم بعقار كائن أمام المخبز الخاص بهما ووجود خلافات بينهم فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وقيامهما باستدراج المجنى عليه واصطحابه إلى الشقة سكن أحدهما وعقب وصولهما قاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام عصا حديدية فأوديا بحياته وقاما بإيثاقه ووضعه داخل الجوال ثم قاما بنقل جثته بإستخدام مركبة "توك توك ملك أحد أقاربهما" والتخلص منها وهاتفه المحمول بإلقائهما بمياه الترعة وتم بإرشاد المتهمان ضبط مركبة التوك توك والأداة المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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